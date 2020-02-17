«مستقبل وطن» يشارك في جلسة «إفريقية النواب» لدعم توجه الدولة

شارك وفد من أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، والإعلامية دينا شرف مسئول الدائرة الإفريقية بأمانة العلاقات الخارجية بالحزب، في جلسة استماع حول "رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الإفريقى"، تلبية لدعوة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك من أجل مواصلة سياسة الدولة المصرية باستعادة وتعميق العلاقات مع دول القارة الإفريقية، استمرارا لسياستها التى ظهرت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019.وشارك في جلسة الاستماع، أعضاء لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، فضلا عن ممثلين عن وزير الصناعة والتجارة، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية.وقال النائب طارق الخولي، إن الجلسة ‪تناولت سياسة وتوجه الدولة المصرية تجاه إفريقيا بمنظور أوسع وأعمق، من خلال دعم التعاون التجاري والاقتصادي المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة، فضلا عن الاطلاع على التجارب الاقتصادية في لبنان والصين في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية، لوضع رؤية واستراتيجية لتفعيل ذلك التعاون التجاري.وأضاف "الخولي"، تم خلال جلسة الاستماع، التأكيد على ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصرى فى إفريقيا، لاسيما وأن السوق الإفريقية تعد بكرا وواعدة، وليست كما يصدر لنا أنها "بيئة مخاطر اقتصادية ولا يوجد بها طلب"، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية غنية جدا، ووجود المنتج المصرى بها فى ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيدا‪.