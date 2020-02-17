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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد وضع 50 لافتة.. خطة «التنسيق الحضاري» لتطوير «حكاية شارع»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:02 م
المهندس محمد أبوسعدة،
المهندس محمد أبوسعدة،
آلاء حسن
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كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه تم الانتهاء من وضع 50 لافتة بمشروع «حكاية شارع» بمحافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن اللجنة المتخصصة عن هذا المشروع راجعت في آخر اجتماع لها حوالي 17 شارعًا، لتبدأ المرحلة الثانية بمنطقة جاردن سيتي.

وأوضح أبوسعدة في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه سيتم انضمام «حكاية شارع» ضمن خطة الجهاز في تطوير القاهرة التاريخية، بمناسبة الاحتفال بتنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، مؤكدًا أنه تم تحديد 10 شوارع في سوق السلاح بمنطقة الدرب الأحمر، سيتم البدء فيهم أيضا، كما أن «حكاية شارع» يمتد ليغطي كافة أرجاء الجمهورية، ولكن لا يمكن ذلك في الوقت الحالي.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أعلنت في ديسمبر الماضي، تسلم مصر شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020، خلفًا للعاصمة التونسية، في الاحتفال الذي أقامته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بمدينة الثقافة في تونس.

وتسلم ممثلا وزير الثقافة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشعلة من الدكتور محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية في تونس.

يذكر أن مشروع «حكاية شارع» عبارة عن لوحة تعريفية باسم الشارع وسبب التسمية ونبذة مختصرة عن اسم الشارع أو نبذة عن الحدث السياسي للشارع المسمى باسمه.

ويعد امتدادًا لرؤية جهاز التنسيق الحضارى في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري المتميز والحفاظ على التراث الثقافي ضمن مبادرة «تراثنا هويتنا فلنحميه معا» ودوره في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري.

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