رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب عراقي يكشف لـ"الدستور" تفاصيل كواليس تشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:02 م
النائب العراقي فالح
النائب العراقي فالح الزيادي،
آية حسني
طباعة
اعتبر النائب العراقي فالح الزيادي، أن مسألة رفض ساحات التظاهر لتكليف محمد توفيق العلاوي، عليها انقسام، لافتا إلى أن "العلاوي ليس مرفوضا من صفوف التظاهرات بأكملها، نظرا لتعدد الاتجاهات في صفوف التظاهر".

وأضاف الزيادي لـ"الدستور": "الكتل الثورية ليس لها كيان يمثلها، وهم لم يكن لديهم مسمى أو مرشح بعينه، ولكن بعد التواصل من قبل نواب المجلس معهم، توصلنا إلى شروط ومطالب رئيسية لاختيار رئيس الحكومة وقمنا برفعها في مذكرة موقعة من 170 نائب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح"، لافتًا إلى أن الشروط تلخصت في اختيار رئيس حكومة يتمتع بالنزاهة وعدم التحزب وهي أمور متوفرة في علاوي، حسب قوله.

وأشار إلى أن "العلاوي" يعتبر أحد أبرز المرشحين من قبل التظاهر وفقا لمطالبهم، قائلا: "لكن غياب وحدة التظاهر وكيان ممثل عنهم سبب بقاء التظاهرات ضد التكليف".

وأكد عضو مجلس النواب العراقي، أن أعضاء المجلس غير متفقين على رفض أو قبول العلاوي، ولكنه يعتبر أقل الأسماء التي تم رفضها من قبل النواب.

وحول إدانة الأمم المتحدة لقتل المتظاهرين العراقيين باستخدام الرصاص الحي في ساحات التظاهر، قال الزيادي: "قضية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أمر مرفوض، ومطلوب من الحكومة المقبلة بعد تشكيلها، محاسبة من قام بذلك، وفتح ملف تحقيق حول معرفة المتهمين فيها".

ونوه النائب العراقي إلى أنه لابد من التفرقة بين الانفلات الأمني والتظاهر، مردفا: "هناك فئة من المندسين استخدمت العنف ضد المتظاهرين، ونسبها إلى الأمن، وهناك أولويات للعلاوي محدد لعلاوي بكشف هذه التجاوز".

وحول إجراءات تشكيل الحكومة العراقية، كشف عضو مجلس النواب العراقي، أن محمد توفيق علاوي اقترب من تشكيل حكومته، لافتًا إلى أنه من المتوقع الدعوة إلى جلسة تصويت على التشكيل النهائي للحكومة نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبول.

فيما أشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف واجه عدة ضغوطات من بعض القوى السياسية للضغط عليه باختيار وزراء وفقا للمحاصصة ولكنها لم تنجح، لافتًا إلى أن من بين هذه القوى الفئة السنية التابعة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والأكراد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

استئناف عمل مطار حلب الدولي.. والقاهرة على رأس جدول الرحلات

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

منذ يوم

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء

حسن شاكوش لـ«الدستور»: «عايز الناس تساعدنى وتفرح أمى بيّا»

الغرفة التجارية: مناقصات لتوفير الفول البلدي قبل رمضان للحد من ارتفاع الأسعار

«فضيحة الجزيرة» و«العائدون من ووهان» فى «90 دقيقة» مع الباز.. الليلة

إنفوجراف

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

تحذيرات بريطانية من بطاريات السجائر الإلكترونية: «تنفجر»

على خطى مصر.. جنوب أفريقيا تحذر من تحدي «كسارة الجمجمة»

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوى القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

بعد وضع 50 لافتة.. خطة «التنسيق الحضاري» لتطوير «حكاية شارع»

الحديقة النباتية تستقبل فرق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

معارك إحسان عبدالقدوس في نادي كتاب المصرية اللبنانية

قريبًا.. صدور «غضب وكنداكات» للأديب السوداني أمير تاج السر