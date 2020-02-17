نائب عراقي يكشف لـ"الدستور" تفاصيل كواليس تشكيل الحكومة الجديدة

اعتبر النائب العراقي فالح الزيادي، أن مسألة رفض ساحات التظاهر لتكليف محمد توفيق العلاوي، عليها انقسام، لافتا إلى أن "العلاوي ليس مرفوضا من صفوف التظاهرات بأكملها، نظرا لتعدد الاتجاهات في صفوف التظاهر".وأضاف الزيادي لـ"الدستور": "الكتل الثورية ليس لها كيان يمثلها، وهم لم يكن لديهم مسمى أو مرشح بعينه، ولكن بعد التواصل من قبل نواب المجلس معهم، توصلنا إلى شروط ومطالب رئيسية لاختيار رئيس الحكومة وقمنا برفعها في مذكرة موقعة من 170 نائب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح"، لافتًا إلى أن الشروط تلخصت في اختيار رئيس حكومة يتمتع بالنزاهة وعدم التحزب وهي أمور متوفرة في علاوي، حسب قوله.وأشار إلى أن "العلاوي" يعتبر أحد أبرز المرشحين من قبل التظاهر وفقا لمطالبهم، قائلا: "لكن غياب وحدة التظاهر وكيان ممثل عنهم سبب بقاء التظاهرات ضد التكليف".وأكد عضو مجلس النواب العراقي، أن أعضاء المجلس غير متفقين على رفض أو قبول العلاوي، ولكنه يعتبر أقل الأسماء التي تم رفضها من قبل النواب.وحول إدانة الأمم المتحدة لقتل المتظاهرين العراقيين باستخدام الرصاص الحي في ساحات التظاهر، قال الزيادي: "قضية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أمر مرفوض، ومطلوب من الحكومة المقبلة بعد تشكيلها، محاسبة من قام بذلك، وفتح ملف تحقيق حول معرفة المتهمين فيها".ونوه النائب العراقي إلى أنه لابد من التفرقة بين الانفلات الأمني والتظاهر، مردفا: "هناك فئة من المندسين استخدمت العنف ضد المتظاهرين، ونسبها إلى الأمن، وهناك أولويات للعلاوي محدد لعلاوي بكشف هذه التجاوز".وحول إجراءات تشكيل الحكومة العراقية، كشف عضو مجلس النواب العراقي، أن محمد توفيق علاوي اقترب من تشكيل حكومته، لافتًا إلى أنه من المتوقع الدعوة إلى جلسة تصويت على التشكيل النهائي للحكومة نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبول.فيما أشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف واجه عدة ضغوطات من بعض القوى السياسية للضغط عليه باختيار وزراء وفقا للمحاصصة ولكنها لم تنجح، لافتًا إلى أن من بين هذه القوى الفئة السنية التابعة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والأكراد.