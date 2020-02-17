الصحة العالمية تشيد بالمعلومات الواردة عن الصين بشأن «كورونا»

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانومان، إن المعلومات التى نشرتها الصين اليوم بشأن أعمار ومدى حدة المرض والوفيات للآلاف ممن أصابهم فيروس "كورونا" المستجد، تغطي جزءا من فجوة المعلومات لدى المنظمة بشأن الفيروس، وتساعد فى فهم أفضل بالأعمار المتأثرة وخطورة الإصابة في بعض الحالات.وأضاف خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الإثنين فى جنيف، أن حوالي 80% من المرضى بفيروس "كورونا" لديهم أعراض معتدلة وسيشفون، في حين أن 5% من المرضى لديهم أعراض حادة ويعانون من الالتهاب الرئوي وفشل للعديد من الأعضاء، ودعا إلى التعامل بحذر مع المعطيات الجديدة بشأن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين، وقال إن هناك حاجة للانتظار حتى معرفة إن كان هذا الانخفاض سيستمر.من جهة أخرى، وفيما يتعلق بآثار فيروس كورونا على العالم، فقد أعلن المنظمون لمعرض جنيف السنوى الدولى للاختراعات، الذي كان مقررا أن ينعقد فى شهر مارس القادم، عن تأجيله حتى سبتمبر القادم خاصة وأن ما يصل إلى 50% من العارضين للاختراعات هم من آسيا وبينهم حوالي الثلث من الصين.