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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح بسبب مبيد مغشوش

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:58 م
النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله،
محمد جعفر
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قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنها سوف تتقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تسبب مبيدات مغشوشة تم بيعها في منافذ وزارة الزراعة في فساد 20% من محصول القمح.

وأشارت النائبة في بيان لها، إلى أنه رغم أن محصول القمح محصول استراتيجي، والإضرار به هو إضرار بالأمن القومي الزراعي، فتم بيع مبيد باسم أرينا ٧٪ تسبب في تدمير ٢٠٪ من محصول القمح هذا العام في العديد من المحافظات.

وانتقدت دور وزارة الزراعة في هذا الأمر، خاصة مع تدخلها المتأخر، بالإضافة إلى أن المبيد كان يباع بالجمعيات الزراعية.

وطالبت بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر وإحالة المسئولين عن إدخال المبيد الضار إلى السوق ومعاقبة الجهات البحثية التي قصرت في دورها.

كما لفتت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الفلاحين الذين تم إفساد محصولهم جراء هذا المبيد.

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