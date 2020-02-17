«هانى شاكر ضد الشباب» يتصدَّر السوشيال ميديا: سبعيناتى

تصدَّر تريند «هاني شاكر ضد الشباب» مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تغريدات عدة تعبّر عن رفض الشباب لقرارات هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ضد المطربين الشباب من مغني المهرجانات.الاعتراضات انطلقت من أن قرارات هاني شاكر ليست منصفة للشباب الصاعد في عالم الأغنية، حتى لو كانوا من الهواة ولكنهم أثبتوا نجاحهم للجمهور.وجاءت تعليقات الشباب لتؤكد أنه ليس صحيحًا أنهم يسمعون الفن الرديء ولكنهم يستمعون إلى كلمات الأغاني ويقيمونها فقد تكون أفضل من الكثير من المطروح والذي يوافق عليه النقيب.وأيضًا، جاء في التعليقات أن الجديد دائمًا مرفوض من الأجيال السابقة، خاصة إذا كان على مشارف السبعينات من العمر، ويقيّم أعمال جيل كامل ما زال في العشرينات من عمره.