طلب مناقشة عامة بشأن استمرار أزمة انهيار العقارات بالإسكندرية

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو المجلس عن محافظة الإسكندرية، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن استمرار أزمة انهيار العقارات بالإسكندرية دون أي خطوات للحل من الجهات المعنية.وقال النائب، إن محافظة الإسكندرية، تشهد حوادث انهيار عقارات من وقت لآخر، يخلف في الأغلب ضحايا وربما وفيات لأشخاص لا ذنب لهم، مؤكدا أنه لا تمر فترة إلا ويحدث انهيار جديد في محافظة الإسكندرية.وأضاف: "رغم أن الأزمة مستمرة من فترة طويلة إلا أن أجهزة الدولة المعنية لم تعمل على حل جذري لها يحفظ دماء المواطنين وأرواحهم".ولفت بأنه سبق أن اقترح تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات، تكون مهمتها فحص جميع العقارات والمنازل بمحافظة الإسكندرية، وأن الحل يكمن في إخلاء جميع العقارات القديمة الآيلة للسقوط من جميع السكان القاطنين بها مع توفير مساكن بديلة لهم، إلا أنه لا يوجد أي تنفيذ لذلك رغم الأهمية القصوى.