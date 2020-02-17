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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تخطط لإرسال محطات فضائية إلى كوكب الزهرة بعد 2030

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:54 م
كوكب
كوكب
وكالات
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أفاد المهندس البارز في مجمع "لافوتشكين" العلمي الصناعي، دميتري خميل، أن روسيا قد ترسل عدة محطات أوتوماتيكية إلى كوكب الزهرة في الثلاثينيات من القرن الـ21، علاوة على محطة "فينيرا – دي" التي يتم تصميمها حاليا.

وفي هذا الصدد، قال ديميتري خميل، خلال مشاركته في الدورة الميدانية للمؤتمر العلمي "قراءات كورلوف الأكاديمية": "إذا استغرق العمل على تصميم محطة "فينيرا - دي" العقد الحالي بأكمله تقريبا، فإن الخطوات التالية ستكون بعد ذلك. أي بعد عام 2030".

يشار إلى أنه سبق وصرح رئيس مؤسسة "روسكوسموس"، دميتري روجوزين، أن مشروع محطة الأبحاث الأوتوماتيكية "فينيرا - دي"، الذي تم إلغاؤه من برنامج الفضاء الفدرالي، للفترة بين أعوام 2016-2025، بسبب تقليص ميزانية الدولة، يمكن أن يجري إدخاله في البرنامج الشامل "الأنشطة الفضائية لروسيا" لمدة 10 سنوات، والذي من المخطط أن يتم تبنيه في عام 2020.

ووفقا لمفهوم العمل الذي تقوم به مجموعة العمل العلمية الروسية الأمريكية المشتركة والخاصة بهذا المشروع، ستقوم المحطة الفضائية بدراسة شاملة لجو كوكب الزهرة وسطحه وتركيبه الداخلي والبلازما المحيطة به.

كما يشار إلى أنه سبق وتم التخطيط لإطلاق البعثة الروسية الأمريكية إلى كوكب الزهرة، في الفترة من 25 ديسمبر عام 2027 حتى 16 يناير عام 2028، ولكن أكاديمية العلوم الروسية اقترحت فيما بعد تأجيلها إلى عام 2029.

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