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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» فى سنغافورة إلى 77 شخصًا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:50 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 77 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الإثنين، أن الحالة الأولى في سنغافورة هي لمسن يبلغ من العمر 76 عامًا تم إجلاؤه من مدينة ووهان الصينية يوم 9 فبراير الجاري، والثانية لشخص، 35 عامًا، يبدو أنه تأثر بمريض مصاب بالفيروس حيث إنه لم يأت من الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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