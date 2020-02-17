«ناشيونال إنترست»: مخططات أردوغان في سوريا فشلت وانقلبت عليه

اعتبرت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، فشلت فلم يستطع إعادة توطين ٣.٦ مليون ولا إزاحة الأكراد من الشمال ووقع في حرب مباشرة مع روسيا.وتابعت أن خسائر أردوغان تزداد يوما بعد يوم في سوريا، وافتعل أزمة إنسانية كبرى في إدلب، من خلال تغذية استراتيجيات تركيا ضد الرئيس السوري بشار الأسد، ودعم أنقرة مجموعة متنوعة من الجماعات المتمردة السورية التي لديها معدات لمحاربة دمشق.وأضافت انه بالنظر إلى التقدم السوري التدريجي، فإن أنقرة لديها سبب لمنع حدوث فيضان للاجئين، خاصة وأن اقتصاد تركيا الهش والشعور المتزايد للمجتمع المعادي للعرب يجعل من الصعب على حكومة أردوغان الترحيب بالمزيد من السوريين النازحين.وأشارت إلى أنه في نفس الوقت، ترغب تركيا في التمسك بإدلب، حيث توفر المحافظة منطقة عازلة تسمح لها بالحفاظ على نفوذها في مناطق أخرى من شمال سوريا؛ من شأن النصر السريع للأسد في المحافظة أن يشجع القوات السورية على تحويل انتباهها إلى مناطق أخرى من النفوذ التركي، بما في ذلك مناطقها العازلة في الشمال الشرقي، وكذلك مناطق احتلالها في عفرين وشمال حلب.