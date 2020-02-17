قريبًا.. صدور «غضب وكنداكات» للأديب السوداني أمير تاج السر

كشف الأديب السوداني أمير تاج السر، عن قرب صدور أحدث أعماله وهي رواية «غضب وكنداكات»، في طبعتين عربية وسودانية.وكتب تاج السر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هي رواية الغضب.. رواية النساء الجميلات المحاربات وكل شيء عن الظلم والتسلط والشهداء والسقوط، رواية الثورة.. قريبا من هاشيت أنطوان وأيضا طبعة خاصة بالسودان».أمير تاج السر.. روائي سوداني يعمل طبيبا، نال جائزة كتارا للرواية في دورتها الأولى عام 2015 عن «366»، كما وصلت بعض عناوينه إلى القائمتين الطويلة والقصيرة في جوائز أدبية عربية مثل البوكر والشيخ زايد، وأجنبية مثل الجائزة العالمية للكتاب المترحم (عام 2017 بروايته «العطر الفرنسي»، وعام 2018 بروايته «إيبولا 76»)، وترجمت أعماله إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والفارسية والصينية.