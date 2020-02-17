محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته (صور)

احتفل الفنان محمد رمضان بخطبة شقيقته «إيمان» على شاب يدعى حسام حامد في حفل عائلي اقتصر على أسرتيهما، أمس الأحد.وشاركت «إيمان» متابعيها عبر «انستجرام» صورة من حفل الخطوبة، معلقة عليها: «أحلى يوم في حياتي ده ولا إيه.. اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليا».بينما نشر خطيبها صورة لهما، وعلق عليها: «بجد غيرتي حاجات كتير من ساعة ما عرفتك.. انتي أغلى حاجة حصلتلي بجد ربنا يديم السعادة والحب يا قلبي».إيمان رمضان هي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة، وتعمل بمجال «عسل النحل».