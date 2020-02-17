طالب ثانوي ينتحر غرقًا.. ويترك رسالة: «سامحوني أنا عايش لوحدي»

انتحر طالب ثانوي، اليوم الإثنين، غرقًا ببحر يوسف أمام إحدى القرى التابعة لمركز العدوة في أقصى شمال غربي محافظة المنيا، تاركا رسالة لأهله، حدد فيها الموقع الذي قفز به في الترعة، لينهي حياته منتحرا.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بعثور الأهالي في إحدى القرى التابعة لمركز العدوة على جثة مجهولة، طافية بمياه البحر اليوسف، وتم انتشالها بمعرفة الأهالي بعد استدعاء رجال الشرطة لفحص البلاغ.وانتقل فريق من وحدة مباحث مركز العدوة بقيادة الرائد محمد صلاح، وتبين بإجراء التحريات الأولية انتحار "محمد-ع"، 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم بإحدى قرى المركز.وأفادت التحريات أن المنتحر ألقى نفسه بمجرى البحر اليوسفي، تاركا خلفه رسالة لأهله يقول فيها: "سامحوني أنا عايش لوحدي"، كما تضمنت الرسالة الإرشاد عن موقع غرقه.تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، والتصريح عقب ذلك بالدفن بعد تسليم الجثة لذويه.