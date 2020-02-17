رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طالب ثانوي ينتحر غرقًا.. ويترك رسالة: «سامحوني أنا عايش لوحدي»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:56 م
غرق
غرق
المنيا - على حسين
طباعة
انتحر طالب ثانوي، اليوم الإثنين، غرقًا ببحر يوسف أمام إحدى القرى التابعة لمركز العدوة في أقصى شمال غربي محافظة المنيا، تاركا رسالة لأهله، حدد فيها الموقع الذي قفز به في الترعة، لينهي حياته منتحرا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بعثور الأهالي في إحدى القرى التابعة لمركز العدوة على جثة مجهولة، طافية بمياه البحر اليوسف، وتم انتشالها بمعرفة الأهالي بعد استدعاء رجال الشرطة لفحص البلاغ.

وانتقل فريق من وحدة مباحث مركز العدوة بقيادة الرائد محمد صلاح، وتبين بإجراء التحريات الأولية انتحار "محمد-ع"، 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم بإحدى قرى المركز.

وأفادت التحريات أن المنتحر ألقى نفسه بمجرى البحر اليوسفي، تاركا خلفه رسالة لأهله يقول فيها: "سامحوني أنا عايش لوحدي"، كما تضمنت الرسالة الإرشاد عن موقع غرقه.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، والتصريح عقب ذلك بالدفن بعد تسليم الجثة لذويه.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

استئناف عمل مطار حلب الدولي.. والقاهرة على رأس جدول الرحلات

منذ ساعة

مصرية تلتقط سيلفي مع صينيين: «مالهمش ذنب» (صور)

منذ يوم

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

حسن شاكوش لـ«الدستور»: «عايز الناس تساعدنى وتفرح أمى بيّا»

«فضيحة الجزيرة» و«العائدون من ووهان» فى «90 دقيقة» مع الباز.. الليلة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

إنفوجراف

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوى القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

أفضل 10 وجهات سياحية لعشاق الشوكولاته

8 نصائح صحية للحماية من الأمراض

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «غضب وكنداكات» للأديب السوداني أمير تاج السر

«فن الدوبلاج» ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا غدًا

«أحلام على حافة اليقظة».. مجموعة قصصية لـ جمال بربرى

عواض: إنهاء أعمال قصر ثقافة توشكى.. وافتتاحه الخميس