رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدرس تقييد استخدام الصين لمعدات الرقائق الإلكترونية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:54 م
معدات الرقائق الإلكترونية
معدات الرقائق الإلكترونية
أ ش أ
طباعة
ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود تجارية جديدة على الصين، تحد من استخدامها معدات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية، وذلك في إطار سعي الإدارة الأمريكية لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات الأساسية المستخدمة في صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن مصادر قالت إنها مطلعة على الأمر، إن وزارة التجارة الأمريكية تعمل حاليا على رسم تغييرات لما يعرف بقانون المنتج الأجنبي المباشر، والذي يقيد استخدام الشركات الأجنبية للتكنولوجيا الأمريكية، والمرتبطة بالصناعات ذات الصلة الوثيقة بالأمن القومي أو الصناعات العسكرية، موضحة أن تلك التغييرات ستسمح للوزارة بأن تطلب من مصنعي الرقائق الإلكترونية حول العالم، الحصول على تراخيص إذا كانوا يعتزمون صناعة رقائق لشركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية "هواوي".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن القواعد الجديدة تأتي كجزء من التدابير التي اتخذتها واشنطن خلال الأشهر الأخيرة لتقييد تجارة الرقائق الإلكترونية مع الصين.

وقال مصنعون أمريكيون، إن الخطوة تهدف إلى إبطاء التقدم التكتولوجي للصين، لكنها تهدد بتعطيل سلسلة الإمداد الدولية الخاصة بأشباه الموصلات، وتقييد نمو العديد من الشركات الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن التعديل الجديد سيُضاف إلى قانون منفصل من شأنه الحد من قدرة الشركات الأمريكيةـ على إمداد "هواوي" بمنتجاتها من خلال منشآتها حول العالم، لافتة إلى أن الفكرة لا تلقى إجماعا من جانب المسئولين في الإدارة الأمريكية، كما أنه لم يتم إلى الآن عرض التغييرات على الرئيس دونالد ترامب، والذي قال إنه يريد السماح للشركات الأمريكية بإمداد عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصيني بالمعدات التي لا تبدو حساسة من منظور الأمن القومي.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

مصرية تلتقط سيلفي مع صينيين: «مالهمش ذنب» (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

منهم هيكل ومجدي يعقوب.. الطيار المفصول: اتصورت مع ناس محترمين

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة 99 يابانيًا إضافيا بـ كورونا على متن «السفينة الموبوءة»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

حسن شاكوش لـ«الدستور»: «عايز الناس تساعدنى وتفرح أمى بيّا»

«فضيحة الجزيرة» و«العائدون من ووهان» فى «90 دقيقة» مع الباز.. الليلة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

إنفوجراف

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوى القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

أفضل 10 وجهات سياحية لعشاق الشوكولاته

8 نصائح صحية للحماية من الأمراض

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «غضب وكنداكات» للأديب السوداني أمير تاج السر

«فن الدوبلاج» ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا غدًا

«أحلام على حافة اليقظة».. مجموعة قصصية لـ جمال بربرى

عواض: إنهاء أعمال قصر ثقافة توشكى.. وافتتاحه الخميس