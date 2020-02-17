بعد أزمته مع «الموسيقيين».. محمد رمضان يستعد لطرح «أيوه جدع»

يطرح النجم محمد رمضان خلال الأيام المقبلة أغنيته الجديدة "أيوه جدع"، عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "#ثقة_في_الله_نجاح أغنية #ايوه_جدع قريبًا جدًا على قناتي الرسمية على يوتيوب".وطرح رمضان أغنية مؤخرًا تحمل اسم "رايحين نسهر"، وحققت نجاحًا كبيرًا ضمن مجموعة أغنيات قدمها من قبل مثل "نمبر وان"، "أنا الملك"، "مافيا".ويباشر رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج محمد سامي، الذي قد أخرج له من قبل مسلسل "الأسطورة"، الذي حقق نجاحًا لم يحدث في الدراما المصرية من قبل.وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أمس، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وطالب "شاكر" المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.وفي تصريحات له ببرنامج على "مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، قال "شاكر"، إن محمد رمضان "مش عامل حساب للنقابة"، مشيرا إلى أنه لن يمنحه تراخيص لحفلات جديدة.