إحباط محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 902 القادمة من دبى، اشتبه حسن مختار مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من الإمارات.وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من عبدالحليم محمد مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بقطع غيارها، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 30 لسنة 2020 والإحالة للنيابة العامة.