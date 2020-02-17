بروتوكول تعاون لتزويد مستشفى الفشن المركزي بماكينات الغسيل الكلوي

وقع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة، وجمعية طريق الخير للتنمية بالفشن، ويمثلها المهندس محمد عبد الفضيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية نائبا عنه محمد ذكي جنيدي نائب رئيس مجلس الإدارة، من أجل تزويد قسم الكلى الصناعي بمستشفى الفشن المركزي، بعدد من ماكينات الغسيل الكلوي، لمواجهة الأعداد المتقدمة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى.يأتى ذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين مديرية الصحة ومنظمات المجتمع المدنى.من جانبه، وجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى المهندس محمد عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير بالفشن، وكل أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم ومساهمتهم الخيرية من أجل التخفيف من آلام المرضى.