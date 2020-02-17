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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

7 دياكونيين جدد بإيبارشية طما قبل سيامتهم كهنة الأسبوع المقبل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:47 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
تريزة شنودة
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صلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها اليوم القداس الإلهى بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمى بطما.

وسيم نيافته سبعة من الشمامسة لينالوا درجة "دياكون" تمهيدًا لسيامتهم في درجة القسيسية الإثنين المقبل للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".

ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.

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