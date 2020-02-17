7 دياكونيين جدد بإيبارشية طما قبل سيامتهم كهنة الأسبوع المقبل

صلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها اليوم القداس الإلهى بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمى بطما.وسيم نيافته سبعة من الشمامسة لينالوا درجة "دياكون" تمهيدًا لسيامتهم في درجة القسيسية الإثنين المقبل للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.