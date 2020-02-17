الأنبا يؤانس يترأس القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صباح اليوم صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية "الملاك ميخائيل" بمحافظة أسيوط.وشاركه صلوات القداس عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، وذلك في إطار القداسات الأسبوعية التي يترأسها نيافته مع أقباط الإيبارشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، وينتهي بـ"سبت النور"، ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.