أحمد قناوي: عاشور ومجلسه ينتمون للماضى وبرنامجى يعيد هيكلة النقابة

قال المحامي أحمد قناوي، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن سامح عاشور ومجلسه ينتمون للماضي، وأداؤهم لا يتفق مع العصر الحديث، مؤكدا أن برنامجه قائم على إعادة هيكلة نقابة المحامين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومراقبة الجمعية العمومية.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «سوف أضع منظومة للرقابة على أموال النقابة، ومن حق المحامين أن يعرفوا يوميا أموال النقابة وأصولها.. فلا يمكن القبول بالمفاجأة بأن هناك قرية في الغردقة تتبع النقابة لا تقل قيمتها عن 500 مليون جنيه مغلقة منذ 15 سنة».وانتقد المرشح على منصب نقيب المحامين، تراجع الدور القومي لنقابة المحامين، بجانب تأثيرها الضعيف في القضايا الإقليمية، في ظل تراجع دور سامح عاشور ومواقفه.