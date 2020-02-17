الرمال تدفن مواطنيْن أثناء تنقيبهما عن الآثار فى البحيرة

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، بعدما انهالت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار بمزرعة في قرية الخريجين التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد بلبع، مدير الحماية المدينة، بالواقعة وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي، رئيس جهاز الحماية المدينة بالنوبارية ووادي النطرون، إلى مكان الواقعة.وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كل من: "السيد. م. أ"، 45 عامًا، و"أيمن. ر"، 30 عامًا، ومقيمين بمركز المحمودية، بالتنقيب على الآثار بأرض ملك "عادل. ح. م"، تبلغ مساحتها 5 أفدنة ومزروعة بالمانجو، انهالت عليهما الرمال بحفرة، وجار انتشال الجثتين بمعرفة قوات الحماية المدينة.وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.