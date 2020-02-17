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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير التعاون الدولي تحدد 4 عناصر أساسية تساهم فى نجاح المرأة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:21 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
أسماء إبراهيم
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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية مكنت المرأة، حيث أطلقت مبادرة "عام المرأة المصرية" عام 2017، بالإضافة إلى تشكيل مجلس للمرأة لمتابعة التقدم الذي أحرزته المؤسسات الحكومية في هذا المجال، لافتة إلى أن المرأة شاركت بنصيب كبير من عائدات السياحة خلال السنوات السابقة، وأن 25% من الحكومة في مصر هن من النساء.

وأكدت المشاط خلال كلمتها في جلسة "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- حلول جديدة في مواجهة التحديات" ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، أهمية وجود المرأة في مجال ريادة الأعمال وحصولها على فرص تتناسب مع قدراتها ومهاراتها.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية تحلي المرأة بأربعة عناصر أساسية لتحقيق النجاح هى: التأهيل الجيد والمهارات اللازمة، والثقة بالنفس، والحضور الملائم، إضافة إلى القدرة على التواصل الفاعل مع الآخرين.

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