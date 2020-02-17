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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«فضيحة الجزيرة» و«العائدون من ووهان» فى «90 دقيقة» مع الباز.. الليلة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:16 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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يفجِّر الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مفاجأة من داخل مطبخ قناة «الجزيرة» بالأسماء والأرقام، عن حجم الأموال التي تنفقها الدوحة على مذيعي التحريض العاملين فى القناة القطرية، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامجه «90 دقيقة» على قناة «المحور»، فى الثامنة مساءً.

ويكشف «الباز» كيف يحصل أجراء ومذيعو «الجزيرة»، وعلى رأسهم جمال ريان وفيصل القاسم وغيرهما، على مكافآت ضخمة من أجل تنفيذ أجندة تميم بن حمد التخريبية في الشرق الأوسط.

وفي الحلقة أيضًا، يواصل «الباز» كشف جهود الدولة المصرية في التعامل مع ملف فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد- 19)، والتعامل مع العائدين من مدينة «ووهان» الصينية، وكيفية نجاح الدولة في تأهيلهم وعلاجهم حتى عودتهم إلى منازلهم.

ويستضيف «الباز» في الفقرة الأولى كلًا من كابتن طيار وسام الدين صلاح، قائد طائرة إجلاء المصريين من «ووهان»، والذي كان في الحجر الصحي، خلال الأيام الـ15 الماضية، والدكتورة هبة ممدوح عبدالمنعم، إخصائية نساء وولادة، وأحد الموجودين في الحجر الصحي خلال الفترة الماضية، ليشرحوا ماذا تمَّ خلال رحلة الحجز منذ اليوم الأول حتى وصولهم إلى منازلهم.

وفي الفقرة الثانية، يحل الكاتب الصحفي الكبير عبدالقادر شهيب، ليكشف تفاصيل رحلة كتابه الجديد «أنا والسرطان»، وكيف كانت رحلته مع المرض، وأهم التحديات وأهم المحطات وأهم الصعوبات، وبماذا ينصح مرضى السرطان خلال رحلة علاجهم.

كما يواصل «الباز» عرض مساهمات المشاهدين عبر صفحات البرنامج على «فيسبوك» و«تويتر» باسم «90 دقيقة مع محمد الباز»، والتي سيتم عرضها على المسئولين في مختلف الوزارات والمحافظات للعمل على حلها.

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