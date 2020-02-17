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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء إصلاح هبوط أرضى فى مدينة كفر شكر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:08 م
إصلاح هبوط أرضي
إصلاح هبوط أرضي
صلاح حسنى
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أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم بدء أعمال إصلاح هبوط أرضى بمنطقة البر الشرقى أمام سرداب ماكينة رى قرى المدينة، وذلك بطول متر واحد وعمق مترين، حفاظا على مصلحة المواطنين.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه فور علمه بحدوث هبوط أرضى بمنطقة البر الشرقى بمدينة كفر شكر أمام سرداب ماكينة رى قرى المدينة، كلف الأجهزة المحلية بكفر شكر بسرعة التوجه إلى مكان الهبوط ومعالجته حفاظا على أرواح المواطنين.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع كل مسئولى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح وعمل ماكينة الرى لراحة المزارعين، مشيرا إلى أنه تم فرض كردون وبلدورات حول منطقة الهبوط تحسبًا من أى مشكلات قد تحدث ومنع مرور المارة حفاظا على المواطنين.

كانت مدينة كفر شكر قد شهدت أمس الأول هبوطا أرضيا بمنطقة البر الشرقي مما أدى إلى شلل مرورى بالمنطقة وهلع وفزع بين المزارعين، نظرا لكون منطقة الهبوط أمام سرداب ماكينة رى آلاف الأفدنة بعدد من قرى المدينة ويوجد بها عدد مشكلات تؤثر على رى الأراضى الزراعية وتلف المحاصيل وبوار الأراضى.
بدء إصلاح هبوط أرضى فى مدينة كفر شكر
بدء إصلاح هبوط أرضى فى مدينة كفر شكر
بدء إصلاح هبوط أرضى فى مدينة كفر شكر
بدء إصلاح هبوط أرضى فى مدينة كفر شكر
بدء إصلاح هبوط أرضى فى مدينة كفر شكر
بدء إصلاح هبوط أرضى فى مدينة كفر شكر

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