«فن الدوبلاج» ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا غدًا

تنظم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، ندوة فنية بعنوان «فن الدوبلاج والأداء التمثيلي» بقاعة مسرح الكلية، يحاضر فيها المخرج أحمد مختار بحضور الدكتور عزة أحمد هيكل عميد الكلية.تدور محاور الندوة حول تمارين لكسر الحاجز (مارين كسر الجليد) والسيطرة على الصوت وفن التعامل مع مختلف الظروف، والاستخدام الأمثل للصوت في الحوارات والمحادثات والخطابات، وأنواع النصوص وكيفية التعامل معها والتركيز على نقاط القوة فيها والتدرب على القراءة والإلقاء لمختلف النصوص وكيفية تحضيرها ومهارة التنويع الصوتي ولغة الجسد، تعلم الأداء التمثيلي للمعلق الصوتي وفن التعامل داخل الاستوديو وفن التعامل مع الميكروفون، ولمحة عن فن الدوبلاج وما يتعلق به من مهارات.يذكر أن أحمد مختار مخرج مسرحى وإعلامى، قدم عشرات الأعمال المسرحية والعديد من البرامج التليفزيونية التى جعلته وجها مألوفا للمشاهدين فى مصر والوطن العربى.