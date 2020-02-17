أحد العائدين من ووهان: «مكنتش متخيل إني هرجع تاني» (فيديو)

قال مايكل جرجس، أحد العائدين من الصين، مالك أحد المطاعم الإيطالية بمدينة ووهان الصينية، إنه لم يكن يتوقع العودة سالمًا إلى مصر بعد ما شاهده في مدينة ووهان التي ضربها فيروس كورونا المستجد.أضاف مايكل، لـ«الدستور»: «الحمد لله إننا بخير، مكنتش متوقع إنّي هرجع مصر وأشوف أهلي، وده بسبب الناس اللي وقفت معانا، أول مرة أحس إن لينا قيمة في بلدنا".وتابع أن الحجر الصحي كان على مستوى متميز من الرعاية الصحية والخدمية بداية من أول: «خضعنا لتَحاليل وكشف كامل ومتابعة لحظية فورية منذ وصولنا أرض الوطن».وتوجه مايكل بالشكر إلى القيادة السياسية الذي لم يتخل عن أبنائه، والسفير محمد البدري، سفير مصر بالصين، مشيدًا بدور السفارة المصرية في توفير كافة وسائل الراحة للمصريين هناك.