الخارجية: نسعى لتوطيد العلاقات التجارية مع بنجلاديش

أكدت السفيرة نجلاء الظواهري، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون جنوب آسيا، أن العلاقات بين مصر وبنجلاديش متميزة وقوية، وتوجد العديد من مظاهر التشابه بين البلدين ثقافيا واجتماعيا، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع بنجلاديش.وأشارت السفيرة، خلال الندوة التي عقدت، اليوم الإثنين، بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بالجيزة حول تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبنجلاديش، إلى أن العلاقات الثنائية في تطور دائم، لافتة أن مصر من أوائل الدول التي اعترفت ببنجلاديش عقب استقلالها عام 1971.وأكدت أن الاجتماعات والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أن الجانب المصري طرح مشروع مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بمبادرة مصرية في أكتوبر 2006، وتم إقراره بصفة نهائية من الجانبين في يناير 2011.كما شددت على وجود تنسيق بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، مجموعة الثمانية النامية، حركة عدم الانحياز، وعضوية الحوار الآسيوي الشرق أوسطي، وغيرها كما يتم التأييد المتبادل لمعظم ترشيحات البلدين في المحافل والمنظمات الدولية.وأشارت إلى متانة العلاقات الثقافية بين مصر وبنجلاديش حيث قامت مصر بإهداء قطع مستنسخة من الآثار المصرية للمتحف الوطني بدكا، كما تشارك بنجلاديش في المهرجانات الثقافية المصرية ومسابقات حفظ القرآن الكريم التي تنظمها مصر.وقالت إن مصر وبنجلاديش وقعتا اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني في 2018 بما يخدم مصالح البلدين، مضيفة أن الاتفاقية تعطي دفعة للاستثمارات بين البلدين وتقضي على معظم العقبات التي تواجه المستثمرين من كلا البلدين.وأشارت السفيرة إلى أن بنجلاديش تعد ثاني أكبر شريك تجاري مع مصر في منطقة جنوب شرق آسيا، منوهة بأنه هناك مجالات واسعة للاستثمار في بنجلاديش، كما توجد فرص كبيرة لبنجلاديش للاستثمار في مصر ولتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة.من جانبه، أشاد عبد الرؤوف موندل القائم بأعمال سفير بنجلاديش لدى مصر، بالعلاقات بين البلدين، لافتا أن الحكومة المصرية دعمت بنجلاديش خلال فترة الاستقلال وأنه يمكن الانطلاق بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب.وقال موندل إن الصادرات المصرية لبنجلاديش في 2015 بلغت 52.5 مليون دولار وارتفعت إلى 84.4 مليون دولار في 2018، في حين ارتفعت الواردات من بنجلاديش إلى مصر من 34.7 مليون دولار في 2015 إلى 69.3 مليون دولار في 2018.ولفت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 87.2 مليون دولار في 2015 إلى 153.7 مليون دولار في 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليون دولار خلال العام الحالي.من جهته، قال مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن مصر وبنجلاديش تتمتعان بفرص استثمارية كبيرة وكلتاهما سوق كبير وواعد، واقترح النجاري إنشاء مجلس أعمال مشترك لتسهيل وتعزيز حركة التجارة بين البلدين.