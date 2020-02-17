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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حرمة الدماء وصيانة النفس البشرية» ندوة بكلية الحاسبات بكفر الشيخ

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:58 م
كلية الحاسبات بكفر
كلية الحاسبات بكفر الشيخ
مصطفى عنز
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نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ندوة دينية بعنوان "حرمة الدماء وصيانة النفس البشرية"، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ، ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة.
«حرمة الدماء وصيانة
وتحدث الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الدولة بالمدينة المنورة القائم على احترام حقوق وواجبات الموجودين بها، وتحريم قتل النفس، وإراقة الدماء المعصومة، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}، مستدلًا بالأحاديث النبوية الشريفة كقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من آذى ذميا فقد آذاني"، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين فى ذلك.
«حرمة الدماء وصيانة
كما تناول الشيخ ياسر جاب الله، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، سبق الإسلام وريادته فى صيانة النفس البشرية، وتحريم إراقة الدماء، والعلاقة بين المسلم وغيره، والتى تقوم على السلم والتسامح والعدالة، مسترشدًا بنماذج من حياة الصحابة والتابعين فى التعايش مع الآخر.
«حرمة الدماء وصيانة
حضر الندوة، الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وانتهت بالإجابة عن أسئلة الطلاب المشاركين والحضور.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار حرص الجامعة على تعميق قيم الحوار، وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة، تجسيدًا لمنظومة القيم والأخلاق المصرية.
«حرمة الدماء وصيانة
وقال "دسوقى"، إن الندوات تتم تباعًا بكليات الجامعة، لنشر الفكر الوسطى المعتدل بين شباب الجامعة، ليتمكن الطلاب من مجابهة الأخطار الفكرية والمعرفية المحيطة بهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، وتزويد الطلاب بالثقافة الدينية السمحة وتعاليم التسامح والمحبة بين الأديان.

وأكد "دسوقى"، أن إدارة جامعة كفر الشيخ تحرص على إرساء قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء إليه من خلال تنظيم المحاضرات والندوات، لتثقيف الشباب، وتدريبهم على كيفية الحوار وقبول الآخر، وتعزيز الهوية الوطنية، فى إطار حملة التوعية التي أطلقتها الجامعة، وتتضمن عقد سلسلة ندوات حوارية وورش عمل مع الطلاب.

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