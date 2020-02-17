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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: دمج الاقتصاد غير الرسمي أمر ضروري لتحقيق التنمية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:34 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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أكد المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، على أهمية تعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في النمو وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يساهم في ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنحو 33%، بينما ترتفع تلك النسبة في الدول المتقدمة لـ64%.

وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي يأخذ أشكالا متعددة، ويشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقي "توكتوك" وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية.

وأوضح أن حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفي يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أي ما يزيد على 7 تريليونات جنيه.

واختتم هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أي أوراق، مشيرًا إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد المنافسة في السوق.

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