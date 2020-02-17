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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل نقل جثة والده في «تروسيكل» بعد سرقة فاشلة بالقطامية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:26 م
حبس متهم
حبس متهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامة بنقل جثة والده الذي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء عقب محاولة سرقة فاشلة لغرفة كهرباء بنطاق قسم شرطة القطامية داخل صندوق "تروسيكل".

أمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصحيفة التشريحية للوقوف على ملابسات الوفاة وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

كشفت مناظرة النيابة اللص لقى مصرعه أثناء محاولته سرقة غرفة الكهرباء، وتبين وجود حروق متفرقة في الجسد، في العقد الخامس من العمر، كما عثر بجوار الجثة على "شاكوش، وسلاح أبيض، وعدد من الأدوات"

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