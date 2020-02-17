حبس عامل نقل جثة والده في «تروسيكل» بعد سرقة فاشلة بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامة بنقل جثة والده الذي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء عقب محاولة سرقة فاشلة لغرفة كهرباء بنطاق قسم شرطة القطامية داخل صندوق "تروسيكل".أمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصحيفة التشريحية للوقوف على ملابسات الوفاة وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.كشفت مناظرة النيابة اللص لقى مصرعه أثناء محاولته سرقة غرفة الكهرباء، وتبين وجود حروق متفرقة في الجسد، في العقد الخامس من العمر، كما عثر بجوار الجثة على "شاكوش، وسلاح أبيض، وعدد من الأدوات"