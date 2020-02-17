كلية التمريض تنظم حملة للتوعية من «كورونا» بجامعة حلوان

نظمت أسرة من أجل مصر بكلية التمريض بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد الطلاب فى أول ايام الدراسة بالجامعة، حملة لتوعية الطلاب من آثار مرض "كورونا" وكيفية الوقاية منه.وقال ياسر الجبالي مسئول الأسرة إنهم يسعون دائمًا لتوعية الطلاب في جميع المجالات، والحفاظ علي عقولهم، وقبل ذلك الحفاظ على صحتهم، ويأتي ذلك من خلال التوعية بالأمراض وخطورتها، وكيفية تجبنها والوقاية منها، بالإضافة إلى الرياضة وتوفير جميع الأنشطة البدنية.من جهتها أكدت آية طارق مسئول اللجنة الإعلامية بالأسرة أن التوعية مهمة للطلاب ومن هنا يأتي دور الحملات الإعلامية وأهميتها في نشر الوعي، وكيفية استخدامها بشكل يليق ومفيد للغاية، مشيرة إلى أن الحملة نالت إعجاب الكثير من الشباب داخل الحرم الجامعي ولفتت انتباهم أيضًا، وهذا ما كنا نسعي إليه وهو إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة لهم.واستهدفت الحملة كل فئات الجامعة من طلاب، وإداريين، وهيئة التدريس، حيث تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية ضد المرض والتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه، وأوضحت الحملة طرق الوقاية من فيروس كورونا وذلك بغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وتجنب مخالطة المصابين بأعراض تشبه الانفلونزا، إلى جانب تغطية الفم بقناع طبي أو منديل عند العطس، وتجنب ملامسة الحيوانات فى الأسواق، وغسل الخضروات والفاكهة جيدًا وطهى الطعام جيدًا، خاصة اللحوم، وعمل الاحتياطات اللازمة.