استئناف عمل مطار حلب الدولي.. والقاهرة على رأس جدول الرحلات

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية.وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أشار الوزير السوري إلى أن المطار سيباشر عمله الأربعاء المقبل، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة المقبلة.وتأتي إعادة فتح المطار بعد استعادة الجيش السوري معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المسلحة في محافظة حلب شمالي البلاد.ورغم سيطرة القوات الحكومية السورية على كامل حلب في عام 2016، إثر معارك وحصار استمر أشهر عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفا لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وللفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية، وفي قرى وبلدات ريفها الغربي.