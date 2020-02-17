رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر بالجزائر يشهد إطلاق شركة «السويدي للكابلات»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:13 م
أيمن مشرفة
أيمن مشرفة
أ ش أ
طباعة
أشاد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، بنشاط شركة "السويدي للكابلات" في السوق الجزائرية عبر مصنعها في ولاية "عين الدفلى"، مؤكدا أنه يتماشى مع اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة بالانفتاح نحو إفريقيا والاستثمار في أسواقها.

وقال السفير مشرفة - في مؤتمر عقدته الشركة بالجزائر، اليوم الاثنين، بمناسبة إطلاق منتجات جديدة، حضره أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة: إن شركة السويدي من أولى الشركات المصرية التي تعمل في السوق الجزائرية واستطاعت تصدير منتجاتها إلى إفريقيا انطلاقًا من الجزائر.. مشيرا إلى أن التعاون بين الخبرات المصرية والجزائرية يتيح العمل والافتتاح على أسواق دول الساحل والصحراء وغرب إفريقيا.

وأضاف، أن السفارة تدعم أنشطة الشركات المصرية بالجزائر عبر لقاءات دورية مع مسؤولي تلك الشركات للتعرف على مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع السلطات الجزائرية التي دائما ما تبدي تعاونا ملحوظا في هذا الشأن.

وأكد السفير مشرفة، أن نشاط الشركات المصرية في الجزائر ملحوظ ويمكن استغلال السوق الجزائرية للانطلاق نحو أسواق غرب إفريقيا خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية منطقة التجارة العربية (جافتا).. مشيدا بدور شركة "السويدي" في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا للسوق الجزائري وريادتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو اتجاه عالمي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

منذ حوالي 5 ساعات

خطوات تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين 2020 عبر موقع دعم مصر

منذ أقل من ساعة

«إلكترونية تتيج استبدال السلع».. تفاصيل تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

الصور

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

الأكثر قراءة

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

السيسي يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربي.. ويتفقد المدرعة «سينا 200»

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة وضعفها في 5 غدًا

إنفوجراف

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوي القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

أفضل 10 وجهات سياحية لعشاق الشوكولاته

8 نصائح صحية للحماية من الأمراض

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

«حلقة وصل».. رواية جديدة على منصة كتبنا

قصور الثقافة للشباب: تمسكوا بهويتكم واحذروا الشائعات

مسرح الجمهورية يحارب الدروس الخصوصية بعلي مبارك وطه حسين

اعتماد برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا