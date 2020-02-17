رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

صالح عباس: هدفنا تحقيق رسالة الأزهر فى إفريقيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:12 م
الشيخ صالح عباس
الشيخ صالح عباس
أميرة العناني
طباعة
استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الإثنين، الدكتور جيم عثمان درامي، رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية بجامعة شيخ أنت جوب بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل سبل الدعم للطلاب الوافدين من السنغال ومن كل الدول الإسلامية، لتحقيق رسالة الأزهر بتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، ونشر وسطية الإسلام وسماحته في العالم، مضيفًا أن التحدث في أمور الدين لا يكون إلا من خلال المؤسسات المعنية والمتخصصة في ذلك، ولا يكون عرضة للآراء الشخصية.

وأوضح أن الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية، وبالطلاب الأفارقة الدارسين في الأزهر الشريف، حيث يستقبل الأزهر الشريف ما يزيد على خمسة آلاف طالبٍ من قارة إفريقيا، منهم 350 طالبًا سنغاليًا، بالإضافةً إلى وجود عددٍ كبير من المبعوثين الأزاهرة في السنغال ودول إفريقيا، يُدرسون القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم الشرعية لأبناء الشعب السنغالي.

من جانبه أعرب الدكتور جيم عثمان درامي، رئيس رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية بجامعة شيخ أنت جوب بالعاصمة السنغالية داكار، عن اعتزازه بالدراسة في الأزهر الشريف، مؤكدًا أنه يعمل وعدد من زملائه من خريجي الأزهر الشريف على تكوين رابطةٍ لخريجي الأزهر بالسنغال هدفها تحقيق رسالة الأزهر هناك، مضيفًا أن الأزهر الشريف مؤسسة ذات مصداقية كبيرة لدى الشعب السنغالي، ويحلم الكثير من شباب السنغال بالدراسة فيه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سر رفض الأهلى الممر الشرفى للاعبى الزمالك فى السوبر المصرى

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

منذ يوم

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

الصور

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

الأكثر قراءة

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

السيسي يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربي.. ويتفقد المدرعة «سينا 200»

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة وضعفها في 5 غدًا

إنفوجراف

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوي القدرات الخاصة

محكمة مغربية تلزم رجلا بالعودة إلى بيت الزوجية

أفضل 10 وجهات سياحية لعشاق الشوكولاته

8 نصائح صحية للحماية من الأمراض

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

«حلقة وصل».. رواية جديدة على منصة كتبنا

قصور الثقافة للشباب: تمسكوا بهويتكم واحذروا الشائعات

مسرح الجمهورية يحارب الدروس الخصوصية بعلي مبارك وطه حسين

اعتماد برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا