صالح عباس: هدفنا تحقيق رسالة الأزهر فى إفريقيا

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الإثنين، الدكتور جيم عثمان درامي، رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية بجامعة شيخ أنت جوب بالعاصمة السنغالية داكار.وقال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل سبل الدعم للطلاب الوافدين من السنغال ومن كل الدول الإسلامية، لتحقيق رسالة الأزهر بتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، ونشر وسطية الإسلام وسماحته في العالم، مضيفًا أن التحدث في أمور الدين لا يكون إلا من خلال المؤسسات المعنية والمتخصصة في ذلك، ولا يكون عرضة للآراء الشخصية.وأوضح أن الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية، وبالطلاب الأفارقة الدارسين في الأزهر الشريف، حيث يستقبل الأزهر الشريف ما يزيد على خمسة آلاف طالبٍ من قارة إفريقيا، منهم 350 طالبًا سنغاليًا، بالإضافةً إلى وجود عددٍ كبير من المبعوثين الأزاهرة في السنغال ودول إفريقيا، يُدرسون القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم الشرعية لأبناء الشعب السنغالي.من جانبه أعرب الدكتور جيم عثمان درامي، رئيس رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية بجامعة شيخ أنت جوب بالعاصمة السنغالية داكار، عن اعتزازه بالدراسة في الأزهر الشريف، مؤكدًا أنه يعمل وعدد من زملائه من خريجي الأزهر الشريف على تكوين رابطةٍ لخريجي الأزهر بالسنغال هدفها تحقيق رسالة الأزهر هناك، مضيفًا أن الأزهر الشريف مؤسسة ذات مصداقية كبيرة لدى الشعب السنغالي، ويحلم الكثير من شباب السنغال بالدراسة فيه.