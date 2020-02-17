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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد توقف 6 سنوات.. تسليم وحدات إسكان الشباب بمرسى علم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:04 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
كتب- علي عواد
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قرر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، وذلك خلال تفقده الوحدات البالغ عددها 804 وحدات، رفقة الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، صباح اليوم الاثنين.

وأكد المحافظ أنه عندما علم بتأخر تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، طلب موقفها التنفيذي، وتبين أن سبب التأخير عدم اكتمال شبكات المياه والصرف الصحي، رغم استلام الوحدات منذ عام 2014، حيث كلف الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، بمتابعة الموضوع وسرعة إنهائه، وعندما علم المحافظ اكتمال شبكات المياه والصرف الصحي للوحدات السكنية كلف مجلس المدينة بعمل القرعة لتسليم الوحدات.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه يعمل على حل مشاكل الشباب، وموافقته على توزيع هذه الوحدات تأتى انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للشباب، فهم قادة المستقبل.

وأشار اللواء حنفي إلى أن التكلفة الإنشائية للوحدات السكنية بلغت نحو 54 مليون جنيه تقريبًا، بتمويل من صندوق إسكان المحافظة، وتم الانتهاء من توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وكهرباء وإنارة عامة وطرق، وتم الانتهاء من 22 محلا.

رافق المحافظ في الزيارة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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