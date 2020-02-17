كشفت وزارة المالية عن تراجع العائد على سندات الخزانة، اليوم الاثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات 13.85%، وأقل عائد 13.69%، ومتوسط العائد 13.81%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل العائد على السندات أجل 7 سنوات، 13.88% لأعلى عائد، و13.45% لأقل عائد، و13.83% متوسط العائد، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.7 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.