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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مصر النهاردة» يقدم متابعة لافتتاح السيسى عددًا من المشروعات القومية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:00 م
برنامج مصر النهاردة
برنامج مصر النهاردة
دعاء عبد المقصود
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يقدم الليلة برنامج "مصر النهاردة" على شاشة القناة الأولى متابعة لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى بعض المشروعات الجديدة فى شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي»، وذلك بعد إجراء عمليات تطوير بالشركة والمصنع، بالإضافة إلى مشروعات تنتج عددًا من المنتجات الوطنية المصرية، في الصناعات الحربية والمدنية.

ويستضيف الفقرة الضيف اللواء مهندس طارق عزت، رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية المناطق الاستثمارية الجديدة بالمحافظات وجهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق الجديدة الواعدة.

وتستضيف الفقرة الدكتور هشام إبراهيم أحمد حسن، أستاذ التمويل والاستثمار.

البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويذاع في العاشرة مساء علي شاشة القناة الأولى.

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