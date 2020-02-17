مايا مرسى تناقش الاستعداد للاحتفالات بالمرأة المصرية فى مارس

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبحضور جميع عضواته وأعضائه.بدأ الاجتماع بتهنئة المستشارة أمل عمار بمناسبة فوزها كممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ممثلا عن إقليم الشمال، وأهدتها الدكتورة مايا مرسى درعًا تكريمية لها وتقديرًا لجهودها وتمثيلها مصر تمثيلًا مشرفًا في الخارج.ناقش الاجتماع استعدادات المجلس لاحتفالات المرأة المصرية في مارس 2020، وأشارت مايا مرسي إلى زيارة رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لمصر مؤخرًا لبحث التحضيرات لاستضافة مصر المنتدى والمزمع عقده فى شهر مارس المقبل، مؤكدة أن هذا المنتدى يعد فرصة مهمة لسيدات الأعمال المصريات لتبادل الخبرات مع سيدات الأعمال ضيوف المنتدى من جميع دول العالم.أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس بصدد دراسة المادة المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات وإعداد مقترح تعديل بشأنها، وعقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لإبداء الرأي بشأن هذا المقترح.وتضمن الاجتماع عرض إنجازات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها في شهر مايو من العام الماضي، كما ناقش الاجتماع عقد شراكة مع البنك المركزي فى إطار بروتوكول التعاون الموقع خلال عام 2017، وذلك بهدف توعية المرأة بالشمول المالي، وإنشاء مشروعات ذات مردود اقتصادي وبيئي على المرأة.