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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة بـ22 مليون جنيه لتأهيل الترع والمجارى

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:57 م
الترع والمجاري
الترع والمجاري
وائل القمحاوى
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واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ عدة مشروعات واستكمال أخرى ضمن خطة أعمال العام الجديد، تتضمن ٢٢ مليون جنيه لعمليات نزع الحشائش ونظافة المجرى المائي، و٢٤ مليون أعمال حماية لجوانب النهر، بجانب توريد وتصنيع معدات ميكانيكية، وتأهيل وتبطين وتطوير عدد من الترع، للحد من إهدار المياه وتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة منها لري الأراضي الزراعية والمستصلحة.

وبدأت الإدارة العامة لري غرب الشرقية، خطة تأهيل الترع حتى تتم الاستفادة من كل قطرة مياه، حيث تابعت هندسة ري أبوكبير، أعمال صب خرسانة لقطاع ترعة العارين، تحت إشراف المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية بالشرقية، والمهندس محمد عطية، المدير العام لري غرب الشرقية.

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