«تكريم الشهداء» يكشف أعداد مصابي القوات المسلحة منذ بدء العمل بالدستور

أكد اللواء السيد علي غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودي وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، أن بيانات الصندوق بالنسبة لأعداد الشهداء والمصابين مدققة من الوزراء المختصين كل في مجاله، سواء الدفاع أو الداخلية، لافتا إلى أن المصابين المدنيين يتم اعتمادهم بقرار من رئيس الوزراء.وأضاف "غالي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، أن إجمالى ما تم حصره منذ بدء العمل بالدستور من شهداء القوات المسلحة بلغ 986 شهيدا و847 مصابا، أما الداخلية فبلغ عدد الشهداء 1123 شهيدا و872 مصابا.وأوضح أنه بالنسبة لحصر المدنيين هناك مشكلة فى وزارة التضامن وقاعدة البيانات الخاصة بهم فيها مشكلة نعمل على حلها الآن، مشيرًا إلى أن قرار الشهيد للمدنيين يصدر من رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالى ما لدينا الآن يؤكد أن عدد الشهداء من المدنيين بلغ 1388 شهيدا وعدد المصابين 2412 مصابا من المدنيين.وأشار "غالي" إلى أنه سيكون هناك تعويض لمرة واحدة سيصل إلى 100 ألف جنيه أو 130 جنيها، وهناك دراسة "اكتوارية" لهذا الأمر، لافتا إلى أنه سيكون هناك وسام من طبقتين يسمى وسام تحيا مصر الطبقة الاولى بـ2000 جنيه شهريا والطبقة الثانية ب 1000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى معاش 1500 جنيه.