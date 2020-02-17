الصادرات البترولية تشكل 24.4% فى 2019

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنفوجرافًا يوضح خريطة الصادرات المصرية خلال عام 2019، إذ استحوذت الصادرات البترولية على ما يقارب ثلث جملة الصادرات بنسبة قدرها 24.4% خلال أول 11 شهرًا من العام 2019، بقيمة قدرها 6.7 مليار دولار.وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية من السلع والمنتجات تامة الصنع تشكل 43.9% من جملة الصادرات المصرية وتسهم بالنسبة الأكبر منها، بقيمة قدرها 12.1 مليار دولار، يليها صادرات السلع نصف مصنعة بنسبة 23.2% وقيمتها 6.3 مليار دولار، ثم المواد الخام بنسبة 7.9% بقيمة 2.1 مليار دولار.بينما تذيلت الصادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 0.2% من جملة صادرات مصر خلال تلك الفترة بما يعادل قيمته 51.1 مليون دولار، والقطن الخام بنسبة 0.5% بقيمة 149.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام.