شريف عارف رئيسًا للجنة الإعلام بحزب الوفد

قال شريف عارف، الكاتب الصحفي، إن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أصدر منذ قليل قرارًا بتكليفه برئاسة لجنة الإعلام بحزب الوفد، خلفًا للمهندس أسامة الشيخ، الذي تقرر اختياره رئيسًا شرفيًا للجنة.وأضاف "عارف" في تدوينة له على موقع "فيسبوك"، أنه يشكر رئيس حزب الوفد على الثقة الغالية، متمنيًا أن يقدم صورة تناسب قيمة الوفد وتاريخه، وبما يخدم مصرنا العزيزة والمعارضة الوطنية المصرية.