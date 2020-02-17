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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حلقة وصل».. رواية جديدة على منصة كتبنا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:46 م
عبدالرحمن العماري
عبدالرحمن العماري
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن منصة كتبنا رواية "حلقة وصل" للكاتب عبدالرحمن العماري، الرواية تبحر في بدايتها بقارئها على سطح الأحداث ليرى أنماط شخصيات أبطال الرواية عن بُعد، فتبدأ بفصول تم تقسيمها إلى قصص متفرقة لا رابط بينها، ثم تغوص به في أعماق تلك الشخصيات، ليرى لها أبعادًا جديدةً ينكشف عنها غطاؤها لمّا تنعقد حبكة الرواية، تقدم الرواية تقديمًا وافيًا لكل شخصية، وتقدم لنا تفاصيل الحبكة.

وتدور أحداث الرواية حول اختراع جهاز يمكن زرعه في رأس أحدهم فيغرق النائم في أقصى أعماق أحلامه، حتى ينفذ به إلى عوالم يستطيع فيها استبدال حياته بأخرى يتمناها، ومن هنا، تتسارع الأحداث وتنطلق الرواية حدوًا، فلا تملك إلا أن تسير معها إلى حيث تأخذك حتى تقرأ آخر 3 حروف منها، حين تقف على نهاية تلك الصراعات التي دارت خلال الأحداث، تقف على أنه مهما عاندنا الأقدار فلا بد أن تكون لها اليد العليا في النهاية.

عبدالرحمن العماري، مهندس إنشائي، تخرج من كلية الهندسة جامعة الشمس، يعمل في الهندسة الإنشائية، ومولع باللغة العربية وآدابها وعلومه و"حلقة وصل" هي أول مؤلفاته المنشورة.

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