إيهاب فهمى بعد توليه إدارة «المسرح القومى»: المجد للفن

وجه الفنان إيهاب فهمى، مدير المسرح القومى، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بشأن تكليفه بالإشراف على إدارة المسرح القومى.وقال فهمي: "الحمد والشكر لله فى الأول والآخر، وبشكر أيضًا إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وشكرًا لكل زملائي بالمسرح الكوميدي، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية مع زملائي بالمسرح القومي"، واختتم حديثه بالدعاء إلى الله أن يوفقه في عمله الجديد، وأن يبقى الحب بينه وبين زملائه وأصدقائه، قائلًا: "تزول المناصب ويبقى الإنسان الفنان، فالمجد للفن".جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مع الفنان إيهاب فهمى، والفنان محمد رضوان، والفنان خالد عبد السلام، نائبى مدير الفرقة، وذلك أمس الأحد بالمسرح القومي بالعتبة.وناقش الاجتماع عدة موضوعات، جاءت على قمتها آلية إنتاج الفرقة، والدور التنويري والتعليمي لفرقة المسرح القومي، ودراسة كل المشروعات الفنية المقدمة للفرقة بدقة.