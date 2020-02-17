1.2 مليار جنيه معاشات للمطلقات خلال عام.. والقاهرة فى الصدارة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي ما صرفته الدولة من معاشات للمطلقات تخطى المليار جنيه خلال عام، إذ بلغت قيمتها 1.210 مليار جنيه استفاد منه 286.8 ألف مطلقة، على مستوى الجمهورية.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من المطلقات الحاصلات على معاشات من الدولة كان من نصيب محافظة القاهرة بعدد 25.4 ألف مطلقة حصلن على معاشات قدرها 104.4 مليون جنيه، تليها محافظة البحيرة بعدد 22.6 ألف مطلقة حصلن على معاشات قدرها 94.5 مليون جنيه، ثم محافظة الجيزة بعدد 21.5 ألف مطلقة حصلن على معاشات قدرها 92.1 مليون جنيه.بينما تذيلت محافظات الجمهورية، الوادي الجديد بعدد 497 مطلقة حصلن على معاشات بقيمة 1.9 مليون جنيه، وجنوب سيناء بعدد 625 مطلقة حصلن على معاشات بقيمة 2.6 مليون جنيه.