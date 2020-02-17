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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا منصور زوجة أحمد فهمى فى «أسود فاتح»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:42 م
رانيا منصور و أحمد
رانيا منصور و أحمد فهمي
حسين الجندي
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تشارك الفنانة رانيا منصور، في مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أكدت رانيا في بيان صحفي لها، أنها تجسد شخصية اسمها "آية" وهي متزوجة من "خالد" والذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد فهمي ولديها منه ابنة وهي زوجة محبة ومخلصة لزوجها لأبعد الحدود.

أضافت رانيا، أن معظم مشاهدها بصفة مباشرة ما بين الفنان أحمد فهمي والفنان شريف سلامة وغيرهما من النجوم المشاركين في العمل.

أشارت رانيا، إلى أنها في غاية السعادة للتعامل مع مخرج العمل، كريم العدل، الذي يجعل اللوكيشن بصفة مباشرة يسوده جو من المرح والانبساط ويجيد التعامل مع كل مشهد على أنه ماستر سين مهما كان المشهد بسيطا.

تدور أحداث مسلسل "أسود فاتح " في إطار اجتماعي تحيطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.

يذكر أن مسلسل ‎"أسود فاتح" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، هم الفنانة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، رانيا منصور، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، صبري فواز، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، حسام الجندي، ميرا العدل، رامي الطمباري، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة "صباح إخوان" للمنتج صادق الصباح وهو من سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، وهي حكاية بدله جديدة وهي من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة.

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