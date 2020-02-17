تأجيل محاكمة 84 متهمًا بـ«فض رابعة» إلى 1 مارس

قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 84 متهمًا في "فض اعتصام رابعة المسلح" لـ1 مارس للمرافعة.وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وقضت المحكمة في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا، من بينهم محمد البتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد على محمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.