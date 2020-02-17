الأمم المتحدة: مقتل 22 شخصًا في هجوم على قرية بالكاميرون

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم أطفال ونساء حوامل، قتلوا في هجوم على قرية بمنطقة نورث ويست في الكاميرون.وقال منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية جيمس نونان: إن المدنيين قتلوا في قرية نجاربوه، الجمعة الماضي، في حين قال القس إريك جيوه إن 27 شخصا قتلوا في المذبحة، بينهم شقيقته الحامل.وقدرت وسائل إعلام محلية عدد القتلى بـ35 شخصا بناء على روايات شهود العيان.يشار إلى أن القرية تقع في منطقة انجلوفون، التي تتعرض لأعمال عنف منذ أن أعلن الانفصاليون، في أواخر عام 2016، أنهم يريدون الاستقلال وإقامة دولة جديدة يطلق عليها امبازونيا.وقال أحد سكان القرية، ويدعى ريني نجيه، في العاصمة ياوندي، إن تسعة من أفراد أسرته قتلوا أثناء نومهم خلال الهجوم، الذي يقول السكان إن الجيش هو من نفذه.وأصدرت وزارة الدفا، بيانا، اليوم، وصفت فيه الهجوم بالحادث المؤسف، وعلى صلة بالعمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اتونفاك جويمو: إن أربعة جنود واثنين من أفراد قوات الدرك هاجموا معسكرا للإرهابيين في نجاربوه، الجمعة الماضي، ما أدى لاندلاع اشتباك بين الطرفين ومقتل سبعة انفصاليين، بالإضافة إلى وقوع انفجار غير متعمد واندلاع حريق أسفرا عن مقتل سيدة وأربعة أطفال، وجاء في البيان أن الجيش فتح تحقيقا بشأن الحادث.