بمشاركة 946 دار نشر..عمان تطلق «مسقط الدولي للكتاب» 22 فبراير

كلف سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان، بافتتاح الدورة الـ 25 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض التي تنطلق في 22 فبراير وحتى 2 مارس المقبل.من جانبه أوضح وزير الإعلام ـ رئيس لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب أن شخصية السلطان الرحل قابوس بن سعيد بن تيمور ستكون الشخصية المحورية في برنامج المعرض الثقافي لهذا العام، وذلك وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.وأوضحت الوكالة أن حفل الافتتاح سيشهد تدشين "موسوعة عمان عبر الزمان" وهي موسوعة احتضنت تفاصيل تاريخ عمان من عصر ماقبل التاريخ وحتى العصر الحديث والتي أعدها مكتب مستشار السلطان للشؤون الثقافية.وأكد وزير الإعلام أن إجمالي دور النشر المشاركة بالمعرض بلغ 946 منها 676 دار نشر بشكل مباشر من 32 دولة و270 دار نشر عن طريق التوكيلات.وأضاف "هناك زيادة في عدد المشاركين عن الدورة السابقة بمعدل 64 مشاركا وزيادة في عدد الأجنحة بواقع 184 جناحًا.