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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكى: مصر أكثر دول العالم أمانًا للسياح

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:10 م
السياح
السياح
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "كومينويل نيوز" الأمريكي في تقريره، اليوم، أن مصر آمنة للسفر خلال العام الجاري، حيث تبذل الحكومة الكثير من الجهد لتوفير بيئة آمنة للسائحين القادمين لزيارتها طيلة أيام العام.

وتابع الموقع: أن أفضل وقت للزيارة هو خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر أبريل، فمصر هي الدولة الوحيدة التي تحول السائح الذي يزورها لأكثر ثراءً، بسبب معالمها التاريخية العظيمة وحضارتها التي لا تنسى.

وأضاف أن مصر هي مهد الحضارة، فهي صاحبة أطول وأقدم تاريخ في العالم، وتلقب بأرض الفراعنة، ويأتي السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهدة عظمة الفراعنة وزيارة وجهتها الساحرة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية حافظت على مصر كمكان آمن للسياح، والحفاظ على استقرار الأوضاع ومواجهة جميع البؤر الإرهابية بخطوات استباقية، مما يجعل مصر أكثر دول العالم أمنًا لهم.

وأوضح أن هناك عددًا من المواقع المهمة والثقافية في مصر التي يمكن زيارتها، على رأسها القرية الذكية ودار الأوبرا بالإسكندرية، والمتحف الكبير المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام الجاري.

وأكد الموقع: أن عام 2020 هو الوقت المناسب للاستمتاع بالرحلات البحرية في نهر النيل، فهي تعطي تجربة مدهشة لاكتشاف كل ما هو قديم في مصر، وخاصة في الأقصر وأسوان.

وأثبت عام 2019 أنه مليء بالتفاؤل والتقدم في قطاع السياحة، خاصة في الرحلات البحرية في نهر النيل، حيث تمتلئ ضفة النيل بأكملها عبر الأقصر وأسوان بالقوارب والمسافرين عبر المواقع التاريخية.

وأوضح الموقع، أن مصر مليئة بالمناطق السياحية الجاذبة، على رأسها العاصمة القاهرة التي تشتهر بمعالمها التاريخية الإسلامية القديمة: أهرامات الجيزة وأبو الهول، ومدينة الأقصر الفرعونية وأسوان، فضلًا عن المدن الساحلية، على رأسها الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط التي تمتزج بالسياحة الترفيهية والثقافية فهي موطن الإسكندر الأكبر وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والجونة.

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